Больше десяти тысяч жителей Благовещенска могут лишиться электричества

Тех, кто не оплатит долг, отключат без предупреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 800 миллионов рублей задолжали благовещенцы энергетикам. В сентябре ДЭК направила неплательщикам больше 22 тысяч СМС-сообщение с напоминанием оплатить долг. Тех, кто не прислушается к просьбам, ждут отключения и судебные иски – сообщила пресс-служба компании. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Жители столицы Приамурья должны выплатить энергетикам 801,2 миллиона рублей долгов: 270,5 миллионов – за электроэнергию, 510,8 миллионов – за тепло и 19,7 миллиона – за прочие услуги.

Если человек не платит по квитанциям больше двух месяцев, энергетики вправе прекратить предоставление ему услуг. Сейчас без электричества уже лишены больше тысячи домов и квартир, еще 2700 включены в график отключения. 7,5 тысяч жителей Благовещенска уведомлены, что останутся без света, если не оплатят задолженность. До конца месяца 15 тысяч человек получат уведомления о подаче исков в суд.

Энергетики напоминают, что потребители услуг могут решить проблему с задолженностью в течение 20 дней после получения уведомления – погасить или реструктурировать долг. Если они этого не сделают, отключение произойдет без повторного уведомления. А для возобновления подачи энергии им придется оплатить не только долг и пени, но и услугу по подключению.

Тем, с кого деньги будут взыскивать через суд, а это потребители с задолженностью более чем за три месяца, придется возместить еще и судебные расходы в виде госпошлины и исполнительский сбор за работу приставов.

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