На федеральной трассе в Свободненском районе Амурской области FAW раздавил Toyota Mark II.

ДТП произошло на федеральной трассе. Фото: Госавтоинспекция Амурской области

В Свободненском районе Приамурья грузовик FAW буквально раздавил стоящий Toyota Mark II. В результате ДТП погиб пассажир и был ранен водитель легкового автомобиля, сообщила Госавтоинспекция Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск»

Трагедия случилась на 1398 километре федеральной автодороги «Амур» в 14:30 22 сентября. Водитель многотонного самосвала не справился с управлением и наехал на стоящий у обочины легковой автомобиль, после чего съехал с дороги.

В результате столкновения на месте происшествия погиб пассажир японской легковушки 1999 года рождения, а ее водитель получил травмы.

Грузовик не удержался на дороге. Фото: Госавтоинспекция Амурской области

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский» на месте ДТП пытаются установить все обстоятельства происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.