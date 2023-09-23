Глава Амурской области встретился со студентами университетов

Фото: правительство Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился со студентами старших курсов в рамках федерального проекта «ГосСтарт.Диалог». Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство региона.

Глава области рассказал, что в Благовещенске планируют построить межвузовский кампус. Так студенты смогут с комфортом учиться и отдыхать. Проект уже заложен в мастер-план, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным на ВЭФ-2023.

«Через 10-20 лет вы будете занимать руководящие должности, управлять отраслями и предприятиями. Сейчас в стране есть множество программ и конкурсов, участие в которых позволяет молодым специалистам стать лучше, конкурентней, раскрыть свои таланты. Мы заинтересованы в том, чтобы вы оставались в регионе, развивали Амурскую область, в том числе работали в команде Правительства Амурской области», – сказал студентам губернатор.

Министр проектного управления и кадровой политики региона Алина Артеменко пригласила будущих специалистов на стажировку в правительство области.

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