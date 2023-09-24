Бросился на помощь: в Амурской области сын спас мать от ножа пьяного отца

Мужчина набросился на супругу с ножом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Амурчанин предстанет перед судом за то, что попытался зарезать свою жену. Свои мотивы мужчина объясняет тем, что очень сильно ревновал, ведь в день покушения на убийство, она вернулась домой из гостей только под утро, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все случилось 18 июня, пока супруга где-то отдыхала, мужчина изрядно напился дома. Как только женщина зашла в квартиру, он набросился на нее с ножом и попытался ударить в голову. Его жена активно сопротивлялась, к тому же на шум выбежал их сын и спас маму. Сколько парню лет, пока неизвестно, редакция ждет ответа на этот вопрос у пресс-службы СК региона. Молчать о произошедшем пострадавшая не стала, написала заявление в полицию.

«На время расследования уголовного дела амурчанина отправили в СИЗО. Следствием собран необходимый объем доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», – объяснили в ведомстве.

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