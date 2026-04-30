Новым начальником полиции Благовещенска назначен Эдуард Писарев

В управлении МВД России по городу Благовещенску произошла смена руководства. Новым начальником межмуниципального управления назначен подполковник полиции Эдуард Писарев, который долгое время служил в органах Мордовии.

Представление нового руководителя личному составу состоялось 30 апреля в формате видеоконференции. Церемонию провёл начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Олег Шилов.

Эдуард Писарев родился в 1979 году в Саранске (Мордовская АССР). Его карьера в органах внутренних дел стартовала в 1998 году и на протяжении 26 лет была связана с Мордовией, где он прошёл путь от рядового сотрудника до руководителя в структурах уголовного розыска.

В Приамурье офицер перебрался в 2024 году. До нынешнего назначения он успел поработать в межмуниципальном отделе МВД России «Свободненский», а также в региональном управлении по контролю за оборотом наркотиков.

За годы службы Эдуард Писарев удостоен ведомственных наград: медалей МВД России «За отличие в службе» трёх степеней и медали «За доблесть в службе».