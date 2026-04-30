Амурские семьи с двумя детьми с июня начнут получать новую ежегодную выплату

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 июня 2026 года Отделение Социального фонда России по Амурской области запускает приём заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Как сообщили в ведомстве, максимальная сумма компенсации может достигать 84 тысяч рублей в год.

Получить выплату смогут работающие родители, опекуны или попечители, у которых двое и более детей (родных или усыновлённых). Возраст детей — до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 23 лет. Заявитель и дети обязательно должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Для Амурской области этот порог составляет 30 589,5 рубля на человека в месяц.

Размер выплаты напрямую зависит от подоходного налога, уплаченного семьёй за предыдущий год. Формула проста: семья получит разницу между уплаченным налогом по ставке 13% и налогом, рассчитанным по ставке 6%. По сути, государство компенсирует 7% от дохода.

Важное дополнение: выплату могут оформить оба родителя — независимо от того, состоят ли они в браке, разведены или не регистрировали отношения. Главное, чтобы каждый из них работал и платил НДФЛ. Если мама сейчас не работает, но работала в прошлом году, она тоже имеет право на выплату.

У заявителя не должно быть задолженности по алиментам. Кроме того, движимое и недвижимое имущество семьи не должно превышать перечень, установленный для единого пособия.