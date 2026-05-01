УК оштрафовали после жалоб жителей Тынды на мусор в подъездах

В Тынде прокуратура взялась за управляющую компанию, которая не следила за порядком в многоквартирном доме. Поводом послужила жалоба самих жильцов: люди устали от грязи и захламленных подъездов. После проверки доводы граждан полностью подтвердились - мусор действительно лежал, где не положено. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Благовещенск».

Прокуратура внесла руководителю компании официальное представление. Кроме того, на должностное лицо завели административное дело по статье, которая наказывает за управление домами с нарушением лицензионных требований.

«Доводы жильцов МКД о том, что подъезды захламлены мусором, нашли подтверждение», - сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге коммунальщики навели порядок и вывезли весь хлам из подъездов. Однако наказания избежать не удалось: виновного руководителя оштрафовали на 60 тысяч рублей. Еще несколько сотрудников компании получили дисциплинарные взыскания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Обсудить опубликованные истории можно в наших социальных сетях: VK, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.