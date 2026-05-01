В Благовещенске подвели итоги Тотального диктанта: 11 человек получили пятерки

В столице Приамурья завершилась ежегодная образовательная акция. Из 119 горожан, принявших участие в написании текста, отличный результат показали 11 человек — это 9% от общего числа участников, сообщили в Амурском государственном университете.

Тест-квест TruD, предназначенный для изучающих русский язык как иностранный, написали 67 человек. Из них пятерки получили пятеро студентов.

Чаще всего участники диктанта ошибались в словарном слове «приданое», путали слитное и раздельное написание «также/тоже» и «так же/то же», а также писали «Петербург» с буквой И в первом слоге и пропускали букву Т в слове «отнюдь».

Автором текста Тотального диктанта в 2026 году стал писатель Алексей Варламов. Он посвятил свою работу истории предков Александра Пушкина и назвал ее «Пушкин. Фамилия». В тексте встречались отсылки к современным реалиям — социальным сетям, базам данных, лекарствам, что должно было подчеркнуть связь эпох.

Самым сложным фрагментом организаторы назвали четвертую часть: участникам предстояло разобраться с написанием одной и двух букв Н. В пунктуации чаще всего ошибались при выделении вводных слов.

Количество отличников в Благовещенске оказалось выше, чем в прошлом году. Самый заметный прирост пятерок зафиксирован у тех, кто писал третью часть текста.

Всего 23-й Тотальный диктант написали почти три миллиона человек по всему миру. Очные площадки работали в России и 72 странах, включая четыре антарктические станции. В офлайн-формате акцию поддержали более 140 тысяч участников.