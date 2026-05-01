Красное знамя над Амуром: в Благовещенске подняли копию Знамени Победы

В преддверии 9 Мая в Благовещенске по традиции подняли копию Знамени Победы на 75-метровый флагшток. Церемония прошла на набережной реки Амур.

Участие в мероприятии приняли губернатор Василий Орлов, мэр Олег Имамеев, депутаты, общественники, военные и школьники. Глава региона назвал знамя символом единства и верности истории.

Мэр города Олег Имамеев подчеркнул, что над Амуром в шестой раз поднята копия знамени.

«В память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны уходил в бой, трудился в тылу и приближал Великую Победу. Глядя на него, мы помним: наша свобода, наши мечты и наши достижения оплачены великой ценой. Вечная слава и вечная память Героям!» — сказал Имамеев.