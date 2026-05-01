Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+5°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2026 12:45

470 новобранцев: в благовещенские «Орлята России» посвятили новый отряд школьников

Никита Тишков
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В столице Приамурья прошла торжественная церемония посвящения в «Орлята России». Новыми участниками движения стали 470 благовещенских школьников. Им вручили обязательный атрибут программы — галстуки. Губернатор Амурской области Василий Орлов лично повязал галстуки первоклассникам, включая свою дочь Екатерину.

«У нашей страны — великое прошлое, великая история и великое будущее — это вы! Когда вы вырастете, станете учителями, врачами, будете управлять самолетами, строить дома и мосты — все у вас впереди», — обратился к школьникам глава региона.

На сегодняшний день движение в области объединяет уже 28 тысяч юных амурчан. Программа «Орлята России» направлена на развитие социальной активности младших школьников, формирование трудолюбия, уважения к истории и традициям, а также навыков командной работы.