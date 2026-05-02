Прокуратура заставила организацию вернуть деньги работникам в Приамурье

Надзорное ведомство проверило исполнение трудового законодательства в одной из организаций Шимановского района. Предприятие оставило без зарплаты троих специалистов. Им также не выдавали окончательный расчет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Общая сумма долга превысила 600 тысяч рублей. Для защиты трудовых прав людей районный прокурор направил исковые заявления. Он потребовал обязать работодателя произвести все положенные перечисления.

«У организации образовалась задолженность по заработной плате, окончательному расчету и иным причитающимся выплатам перед тремя сотрудниками на сумму более 600 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Амурской области.

Суд поддержал позицию прокуратуры и признал исковые требования законными. Права работников восстановлены. На сегодняшний день задолженность полностью погашена.