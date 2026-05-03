Семь человек спаслись из горящего дома в Приамурье

Ночью 3 мая в 2:58 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме в Белогорске на улице 50 лет Комсомола. В одной из комнат загорелся холодильник, но люди успели покинуть жилье сами. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В момент возгорания в доме находились семь человек, включая двух детей. В комнате произошло возгорание холодильника, сработал установленный пожарный извещатель, жильцы проснулись и самостоятельно вышли на улицу.

В результате пожара повреждены холодильник и вещи на пяти квадратных метрах, квартира закопчена по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Выдача извещателей этой семье проводилась в первом квартале 2024 года.

«В 3:43 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники», – рассказала начальник управления ГО, ЧС и ЕДДС Юлия Нарис.

Сейчас специалисты фиксируют последствия возгорания в квартире и уточняют все обстоятельства произошедшего.

