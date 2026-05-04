Большегрузам на севере Амурской области запретили ездить до конца мая

Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональный Минтранс сообщил о продлении ограничений для тяжёлого транспорта на севере Приамурья. Запрет будет действовать до 24 мая.

В ведомстве пояснили, что временная мера необходима для сохранения дорожного покрытия. В период температурных качелей земляное полотно становится менее устойчивым, и тяжёлые грузовики могут его разрушить.

Ограничение касается машин общей массой более 12 тонн, у которых нет специального разрешения. Исключение сделано для транспорта с продуктами питания, лекарствами, топливом, семенами, кормами, удобрениями, почтовыми отправлениями, а также для экстренных служб, полиции, военных, медиков и коммунальной техники.

За нарушение — крупный штраф: от 250 до 400 тысяч рублей.