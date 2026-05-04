Схема с землей на 7,5 млн: амурский суд вернул 180 гектаров государству

Природоохранная прокуратура добилась отмены незаконных сделок с землёй сельскохозяйственного назначения в Михайловском районе. Участок площадью 180 гектаров вернули государству.

Как сообщили в пресс-службе судов Амурской области, в 2008 году районная администрация передала землю главе крестьянско-фермерского хозяйства в долгосрочную аренду на 49 лет. В декабре 2023 года арендатор переуступила права индивидуальному предпринимателю за 800 тысяч рублей. А в марте 2025 года администрация продала этот участок тому же ИП уже за 7,5 миллиона рублей.

Однако с 1 января 2023 года действует запрет на передачу прав по договору аренды земли сельхозназначения, если участок был предоставлен для фермерской деятельности. Суд признал сделки недействительными.

Договор аренды между КФХ и ИП отменён, запись об аренде восстановлена за фермерским хозяйством по договору 2008 года. Купля-продажа между администрацией и предпринимателем также признана недействительной. ИП обязан вернуть участок, а муниципалитет — возместить ему 7,5 миллиона рублей. Запись о праве собственности бизнесмена аннулирована.