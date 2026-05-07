В Приамурье задержали пособника украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность группы лиц, собиравших сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и участниках специальной военной операции для последующего совершения диверсий. Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах, включая Амурскую область.

Как сообщили в ведомстве, в Благовещенске был задержан один из фигурантов. Всего в деле фигурируют четверо россиян и один иностранец. Помимо Приамурья, задержания прошли в Удмуртии, на Алтае, в Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях, а также в Забайкалье.

Координация действий злоумышленников осуществлялась через мессенджеры. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о подстрекательстве и приготовлении к теракту, содействии диверсионной деятельности, незаконном обороте взрывчатки, участии в террористической организации и незаконном использовании персональных данных. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, задержаны несколько человек, публиковавших в сети оправдания атак Украины на российские объекты и призывы к диверсиям.