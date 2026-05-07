В Благовещенске прошли церемонии возложения цветов к памятникам героев

В преддверии Дня Победы в столице Приамурья состоялись торжественные церемонии возложения цветов к монументам воинской славы. Память защитников Родины почтили жители разных районов города.

У памятника «Скорбящая мать» собрались горожане, чтобы сказать важные слова и почтить героев минутой молчания. В церемонии участвовали заместитель мэра Благовещенска по вопросам внутренней политики Дмитрий Перов и депутат гордумы по округу №30 Аркадий Мальцев.

Памятные мероприятия также прошли в посёлках Новый и Аэропорт. Там к жителям, школьникам и участникам спортивного клуба «Семён» присоединились заместитель мэра по вопросам строительства Александр Воронов и депутат гордумы по округу №20 Максим Баженов.

Церемония состоялась и в Моховой Пади у памятника боевому танку ИС-3. Здесь собрались жители, военнослужащие и школьники. К присутствующим обратились заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Хопатько, депутат Заксобрания Андрей Домашенкин и начальник ДВОКУ Валерий Шарагов. Митинг завершился торжественным маршем военных.