НовостиОбщество13 мая 2026 8:18

Роскомнадзор закрыл опасный для детей сайт в Приамурье

Никита Тишков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приамурье по требованию Роспотребнадзора заблокировали сайт по продаже опасных веществ подросткам.

Специалисты амурского Управления Роспотребнадзора выявили интернет-ресурс, через который велась незаконная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, включая снюс. Покупку могли совершить даже несовершеннолетние.

Ведомство обратилось в суд с иском о признании этой информации запрещённой. Требование удовлетворили. В Роскомнадзор направили предписание о немедленной блокировке сайта. В настоящее время доступ к нему ограничен.