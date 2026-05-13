Роскомнадзор закрыл опасный для детей сайт в Приамурье

В Приамурье по требованию Роспотребнадзора заблокировали сайт по продаже опасных веществ подросткам.

Специалисты амурского Управления Роспотребнадзора выявили интернет-ресурс, через который велась незаконная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, включая снюс. Покупку могли совершить даже несовершеннолетние.

Ведомство обратилось в суд с иском о признании этой информации запрещённой. Требование удовлетворили. В Роскомнадзор направили предписание о немедленной блокировке сайта. В настоящее время доступ к нему ограничен.