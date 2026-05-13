Приамурье получит 1,3 млрд рублей на социальные задачи благодаря отсрочке по кредитам

Минфин России предложил перенести на 2030 год погашение части задолженности регионов по бюджетным кредитам. Речь идёт об одной трети суммы, которую планировалось выплатить в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, после принятия федерального закона Амурская область сможет отсрочить платеж на 1,3 млрд рублей.

Губернатор Василий Орлов пояснил, что средства, которые ранее направлялись на погашение долга, будут использованы для выполнения приоритетных задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

Депутат Госдумы от Амурской области Вячеслав Логинов уточнил, что речь идёт о 103 млрд рублей по всей стране. Высвободившиеся средства регионы смогут направить на мастер-планы городов, модернизацию ЖКХ и другие важные задачи.