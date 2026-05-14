В Благовещенске состоятся международные фиджитал-игры и гонки дронов

18–19 мая на базе Благовещенского государственного педагогического университета пройдёт XVI Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества».

С 20 по 22 мая в центре внимания будут экономика, управление и подготовка кадров. Участников ждут региональные сессии, открытый кубок Амурской области по управлению проектами и образовательный модуль.

Запланированы открытие и работа выставки, пленарное заседание, федеральные сессии, круглый стол Госдумы РФ, сессии по международному и внутреннему туризму, электронной коммерции, мастер-класс Центра компетенций. Также состоится пресс-конференция о стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года от ФАНУ «Востокгосплан».

В программе: концерт творческих студий Благовещенска, кинопоказы «Амурское кино», выставка краеведческого музея, мероприятия «Культурный город на набережной», творческие мастер-классы, ярмарка амурских сувениров, соревнования по ушу. Особое внимание — международным фиджитал-играм и гонкам дронов.

Гостей ждут сессии по работе с WeChat и китайскими СМИ, экспорт медицины (Россия — Китай), деловая игра «Проектирование города будущего», смотр-конкурс «Медаль АЭФ», гала-концерт и открытые спортивные тренировки.