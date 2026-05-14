Строительной отрасли Приамурья потребуется более 35 тысяч специалистов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным правительства Амурской области, строительство остаётся безусловным лидером регионального рынка труда. На портале «Работа России» размещено 54 200 вакансий, из которых 35 775 (66%) приходится на строительную отрасль.

На втором месте — обрабатывающая промышленность (1 427 предложений, 2,6%). Третью строчку занимает транспортная сфера (988 вакансий, 1,8%) — требуются водители, диспетчеры и логисты.

Неквалифицированный персонал (подсобные рабочие, дворники, уборщики) — 472 вакансии. В сельском хозяйстве открыто 193 места. Остальные предложения распределены между здравоохранением, образованием, торговлей и сферой услуг.

Замруководителя Кадрового центра «Работа России» по Амурской области Светлана Вотина отметила, что цифровизация сделала рынок труда прозрачным: бизнес оперативно закрывает дефицит, а соискатели могут опираться на верифицированную аналитику. Найти работу можно через портал — система сама подберёт вакансии по заданным параметрам.