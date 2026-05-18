Амурская область присоединилась к международной акции «Сад памяти»

Жители региона приняли участие в традиционной международной акции «Сад памяти», посвящённой погибшим героям Великой Отечественной войны. В память о павших защитниках неравнодушные амурчане высадили свыше 2 тысяч зелёных насаждений.

Как сообщили в региональном минлесе, посадки прошли в Шимановске, Завитинске, Архаре, Магдагачах, Новокиевском Увале, Белогорском округе и Благовещенске. В областном центре в сквере на пересечении улиц Текстильной и Трудовой появились более ста молодых деревьев — сосны, маньчжурские ясени, сибирские ели и форзиции.

Позднее к акции, которая проводится в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие», присоединятся Тында и Февральск.