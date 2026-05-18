В Приамурье открыты 10 вакансий для участников программы «Земский работник культуры»

В Амурской области по программе «Земский работник культуры» ищут звукооператора, хормейстера и замдиректора ДК. В регионе открыты 10 вакансий для специалистов, готовых переехать работать в сельские учреждения культуры. Среди востребованных профессий — преподаватели теоретических дисциплин, хореографии, гитары и фортепиано, хормейстер, звукооператор, светооператор, заведующий филиалом и заместитель директора Дома культуры.

Как сообщили в правительстве Амурской области, педагоги нужны в детские школы искусств Сковородина, Райчихинска, Циолковского и Бурейского округа. В Свободном ждут звукооператора и светооператора. Аналогичная вакансия открыта в Доме культуры Завитинского округа. В Шимановске приглашают на должность заместителя директора Дома культуры и спорта. В посёлке Хорогочи Тындинского округа требуются руководитель филиала окружного ДК, а в Ромненском округе — хормейстер.

На участие в программе «Земский работник культуры» уже поступило 4 заявки. Переехать в Приамурье готовы специалисты из Республики Тыва и Забайкальского края, а также жители Благовещенска, желающие работать в других муниципалитетах.

Приём заявок продлится до 1 июля.