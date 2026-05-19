Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 9:53

В Амурской области борются с 17 природными пожарами, охватившими 47 тысяч гектаров

В Амурской области тушат 17 природных пожаров
Никита Тишков
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, действует 17 ландшафтных возгораний на площади более 47 тысяч гектаров. Огонь зафиксирован в Зейском, Магдагачинском, Ромненском и Мазановском округах. Два крупных пожара уже локализованы, в том числе в Свободненском округе.

В Приамурье введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Как пояснил зампред правительства — министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов, жара и сильный ветер с порывами до 25 м/с создают условия для мгновенного распространения огня. Отсутствие дождей и засуха в течение полутора месяцев привели к чрезвычайной горимости.

К тушению привлечены 560 человек, а также 180 специалистов федерального резерва авиалесоохраны. Идёт перегруппировка сил: подразделения, завершившие работу на локализованных участках, направляют на действующие пожары.