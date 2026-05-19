В Приамурье подорожали продукты

Амурстат опубликовал данные о динамике потребительских цен в регионе за апрель 2026 года. Общий рост составил 0,3%.

Больше всего подскочили цены на зелёный горошек (+14,9%), вермишель (+4,5%) и креплёное вино (+4%). На 3,2–3,7% выросли цены на солёную, маринованную и копчёную рыбу, плавленые сыры, какао, сгущённое молоко и мороженые кальмары.

При этом оливковое масло подешевело на 3,7%, соки — на 3,2%. Снизились цены на мясные и томатные консервы, чёрный чай, сухие супы в пакетах, а также на молоко жирностью более 3,2% (на 2,1–2,3%).

Среди овощей и фруктов: виноград прибавил 14,1%, репчатый лук — 3,2%. А вот свежий сладкий перец стал дешевле на 8,2%, свежие огурцы и зелень — на 2,6% и 2,5% соответственно.