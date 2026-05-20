Амурские предприниматели предложили вернуть налоговые нормы для малого бизнеса

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20% до 22%. Также был снижен порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) и патентной системы. Если раньше предприниматели могли работать без НДС при обороте до 60 миллионов рублей, то сегодня этот порог составляет 20 миллионов. В ближайшие два года его планируют снижать дальше — до 15 и затем до 10 миллионов.

По данным СПАО, итоги первого квартала показывают падение рентабельности малого бизнеса, особенно в розничной торговле. Предприниматели теряют прибыль, возможность платить зарплату, кто-то вынужден закрываться.

СПАО предлагает не просто остановить дальнейшее снижение порога на отметке 20 миллионов рублей, а вернуться к нормам, действовавшим до 1 января 2026 года, то есть к порогу в 60 миллионов рублей. Также Союз выступает за то, чтобы любые налоговые решения принимались только после прямого диалога с предпринимательским сообществом.

Инициатива амурских предпринимателей получила федеральный резонанс. 14 мая глава РСПП Александр Шохин высказался за фиксацию порога на уровне 20 миллионов рублей. 15 мая его позицию поддержал президент «Опоры России» Александр Калинин.

25 мая обращение амурских предпринимателей будет направлено губернатору Василию Орлову, в Законодательное Собрание Амурской области, сенаторам и депутатам Государственной Думы.

«Наша инициатива уже обсуждается на всех уровнях. Недавно Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что для малого бизнеса резкие налоговые решения могут быть смертельным ударом. Теперь дело за теми, кто принимает решения. Мы за возврат к разумным нормам. Тогда добросовестные предприниматели выживут и будут развиваться», — комментирует председатель СПАО Борис Белобородов.