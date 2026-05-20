Основной период ЕГЭ в Приамурье начнется 1 июня

В правительстве Амурской области прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей экзаменационной кампании. Зампред правительства — министр образования и науки региона Светлана Яковлева сообщила, что в этом году ЕГЭ сдают 3 445 выпускников — столько же, сколько и в прошлом.

Обязательные предметы — русский язык и математика. Среди дисциплин по выбору лидирует обществознание (46%). Однако с 2027 года при поступлении на профильные направления будут засчитывать только профильные экзамены. Например, будущий учитель физики будет сдавать физику, а не обществознание.

В области растет доля выпускников, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы — до 33%. Сами экзамены серьезных изменений не претерпели, но по русскому языку скорректировали систему оценивания, а по информатике обновили форматы файлов.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Экзамены продлятся до 9 июля с учетом резервных дней. Единый выпускной для всех территорий пройдет 27 июня.

В каждом пункте приема экзаменов предусмотрен резервный канал связи на случай перебоев с интернетом. За ходом ЕГЭ будут следить камеры видеонаблюдения, а искусственный интеллект поможет выявлять нарушения. Власти также обещают исключить любые шумные работы рядом с ППЭ.

«Амурская область к основному периоду государственной итоговой аттестации полностью готова», — заявила Светлана Яковлева.