НовостиОбщество20 мая 2026 11:06

В Тынде три груженых углем вагона сошли с рельсов

Никита Тишков
Фото: Официальный канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в МАХ

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о происшествии на станции Тында. При проведении маневровых работ на 11-м подъездном пути необщего пользования произошел сход трех вагонов, груженных углем. Опрокидывания составов не случилось, пострадавших нет.

Сейчас устанавливается размер ущерба. Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По итогам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.