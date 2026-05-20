Благовещенской Юнармии исполнилось 10 лет: торжественный парад прошел на площади Победы

В областной столице Приамурья отметили десятилетие местного отделения всероссийского детско-юношеского движения. Праздничные мероприятия собрали на площади Победы юнармейцев, их наставников и почетных гостей города.

Как сообщили в администрации Благовещенска, программа началась с торжественного парада юнармейских отрядов. Под марш прошли знаменная группа и участники движения. Состоялись выступления гостей, минута молчания в память о павших героях и церемония возложения цветов к мемориалу. Завершилось шествие маршем под мелодию «Прощание славянки».

Праздник продолжился концертом в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова.

«Первые слова благодарности и поздравления хочется сказать тем, благодаря кому движение Юнармии в Благовещенске стало не только значимым на территории Амурской области, но и лучшим на Дальнем Востоке и на всероссийском уровне. Ваши победы на различных площадках России говорят сами за себя. Мы безмерно гордимся вашими успехами и трудом ваших наставников», — отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.