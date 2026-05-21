В Благовещенске на форуме «АмурЭкспо-2026» обсудят газификацию частного сектора

В рамках российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2026» пройдет круглый стол, посвященный вопросам газификации Приамурья. Организаторы приглашают к участию всех желающих жителей региона.

Площадка задумана как пространство для прямого диалога между населением, властями и специалистами газовой отрасли. Участники обсудят развитие газовой инфраструктуры Амурской области, условия подключения частных домовладений к сетям и меры государственной поддержки.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, круглый стол состоится 21 мая с 12:00 до 14:00 в Малом зале Областного культурного центра. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.