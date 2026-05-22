С виновника пожара в амурском заказнике требуют 19 миллионов за уничтоженные яйца краснокнижных птиц

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Амурской области владельца сельскохозяйственного участка привлекли к ответственности после крупного возгорания в Муравьевском заказнике. Огонь уничтожил места обитания редких птиц, а ущерб природе превысил 19 миллионов рублей.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, сухая трава загорелась на территории сельхозземель, расположенных в границах заказника регионального значения. Собственник участка вовремя не принял мер для остановки огня и его тушения. Пламя охватило около восьми тысяч гектаров.

Позже специалисты установили: огонь уничтожил гнёзда и кладки дальневосточного аиста и японского журавля. Всего сгорело 18 яиц этих краснокнижных птиц.

За нарушение правил охраны природных ресурсов на особо охраняемой территории компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Организация пыталась оспорить наказание в Амурском областном суде, но жалобу отклонили. Кроме того, природоохранный прокурор подал иск о возмещении вреда, причинённого среде обитания редких птиц. Сумма требований превышает 19 миллионов рублей. Иск пока рассматривается.