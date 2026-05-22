Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 8:28

В Амурской области несколько населённых пунктов временно останутся без телевидения на следующей неделе

Жителей нескольких населённых пунктов Приамурья предупредили о перерывах в телевещании
Никита Тишков
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр предупредил жителей региона о возможных перерывах в теле- и радиовещании с 26 по 31 мая. Причина — внеплановые работы на оборудовании.

Вот график отключений по населённым пунктам:

26 мая

Невер и окрестности: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Дорожное радио» — с 09:00 до 18:00.

Сиваки и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.

Шимановск и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.

27 мая

Невер и окрестности: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Дорожное радио» — с 09:00 до 18:00.

Сиваки и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.

Шимановск и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.

28 мая

Невер и окрестности: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Дорожное радио» — с 09:00 до 18:00.

Сулус и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.

Архара и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 10:00 до 18:00.

29 мая

Сулус и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.

Архара и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 10:00 до 18:00.