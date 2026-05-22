В Амурской области несколько населённых пунктов временно останутся без телевидения на следующей неделе

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр предупредил жителей региона о возможных перерывах в теле- и радиовещании с 26 по 31 мая. Причина — внеплановые работы на оборудовании.
Вот график отключений по населённым пунктам:
26 мая
Невер и окрестности: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Дорожное радио» — с 09:00 до 18:00.
Сиваки и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.
Шимановск и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.
27 мая
Невер и окрестности: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Дорожное радио» — с 09:00 до 18:00.
Сиваки и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.
Шимановск и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.
28 мая
Невер и окрестности: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Дорожное радио» — с 09:00 до 18:00.
Сулус и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.
Архара и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 10:00 до 18:00.
29 мая
Сулус и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 09:00 до 18:00.
Архара и окрестности: РТРС-1, РТРС-2 — с 10:00 до 18:00.