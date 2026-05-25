В Приамурье 26 мая для выпускников прозвенит Последний звонок

В школах Амурской области завершается учебный год. Последний звонок прозвучит для 3 445 одиннадцатиклассников и 9 674 девятиклассников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Среди девятиклассников на аттестат с отличием претендуют 345 человек. В 11-х классах заметно выросло число медалистов.

«В 2026 году в Амурской области ожидается увеличение числа выпускников, удостоенных медалей "За особые успехи в учении". На награду I степени претендуют 273 человека (в 2025 году — 216), на медаль II степени — 182 человека (в 2025-м — 145)», — рассказала зампред правительства — министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

Основной период государственной итоговой аттестации начнётся в школах 1 июня. Выпускные вечера запланированы на 27 июня.