Амурская угольная компания получила штраф в полмиллиона за 62 нарушения промышленной безопасности

Селемджинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении ООО «Огоджинская угольная компания». Предприятие допустило многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, которые выявило дальневосточное управление Ростехнадзора. Всего инспекторы насчитали 62 нарушения, причём некоторые из них создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей.

В числе грубых нарушений — отсутствие руководителя ликвидации аварий, многофункциональной системы безопасности, чётких маршрутов транспортировки взрывчатых материалов, а также неинформирование о взрывах. Эти факты, согласно примечанию к статье 9.1 КоАП РФ, квалифицируются как грубые нарушения.

Представители компании не отрицали факты нарушений, но утверждали, что ни одно из них не является серьёзным. По их словам, 31 нарушение устранили прямо во время проверки, ещё 28 — после её завершения. Оставшиеся три нельзя исправить без возобновления работы. Компания также сослалась на то, что сроки устранения некоторых нарушений предписаны до июля-августа 2026 года.

Суд, однако, признал факт наличия серьёзных недоработок на момент инспекции. Смягчающими обстоятельствами стали частичное признание вины и меры по устранению нарушений. ООО «Огоджинская угольная компания» оштрафовали на 500 тысяч рублей. От административного приостановления деятельности суд отказался, посчитав эту меру чрезмерной — тем более что большинство недостатков уже устранено. В решении особо подчёркнуто: исправление недочётов после проверки не отменяет юридической ответственности за первоначальные нарушения.