В Благовещенске из-за перекрытия Октябрьской на неделю изменится маршрут автобуса №36О

В областном центре Приамурья временно перекроют движение на пересечении улиц Октябрьской и Островского. Как сообщили в администрации города, ограничение продлится неделю — за это время подрядчик завершит модернизацию участка дороги и благоустройство территории.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев пояснил, что основные работы на инженерных сетях закончили ещё осенью. Тогда же уложили нижний слой асфальта, чтобы зимой машины могли спокойно проезжать перекрёсток. Сейчас осталось смонтировать ещё два слоя покрытия и установить бортовые камни.

На время закрытия движения изменится схема автобусного маршрута №36О. Транспорт поедет по следующему пути: Театральная — Октябрьская — Шимановского — Красноармейская — 50 лет Октября — Октябрьская, а далее по обычному маршруту.