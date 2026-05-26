Мокрый снег и заморозки: прогноз погоды в Амурской области на 26 мая

Фото: Евгения ГУСЕВА

Амурский гидрометцентр опубликовал прогноз на 26 мая. Ночью ожидается переменная облачность. На севере региона пройдут небольшие дожди, а на крайних территориях — с мокрым снегом.

Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха — от +5 до +10 градусов, местами столбики термометров опустятся до −1…−4. В центральных и южных районах на поверхности почвы возможны заморозки до −2.

Днём также переменная облачность, на севере небольшой дождь. Температура: на севере +11…+16, местами +5…+10; на юге +15…+20.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью +8…+10, днём воздух прогреется до +18…+20.