Купальный сезон в Приамурье начнется с 1 июня

В Амурской области стартует летний купальный сезон 2026 года. Открытие пройдет поэтапно: с 1 июня сезон начнется в большинстве районов, а с 15 июня — в северных территориях, где вода прогревается позже.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности, для отдыха подготовили 32 оборудованные площадки у воды. Из них только в 10 местах официально разрешено купаться:

5 — при детских оздоровительных лагерях;

2 городских пляжа: в Благовещенске на Амуре (район «Серебряной мили») и в Свободном на Зее;

3 — на базах отдыха в Благовещенском и Белогорском районах.

Остальные 22 локации предназначены только для берегового отдыха: купание там запрещено из за сильного течения, глубины или качества воды.

В этом году добавилось четыре новых места: карьер у автомобильного моста в Благовещенском округе, база отдыха на Зее в Свободном, карьер в селе Константиновка и залив «Ключ» в Серышевском округе.

Все официальные пляжи прошли водолазное обследование дна. На каждой площадке появились спасательные посты, вышки и информационные стенды. За порядком будут следить почти 400 специалистов и 155 единиц техники, включая водолазов и 22 маломерных судна. Впервые в сезоне появятся специально обученные сотрудники для профилактической работы.

На пляже «Пограничный» в районе «Серебряной мили» установили «умные» камеры видеонаблюдения. Всего в Благовещенске за акваторией круглосуточно следят 81 камера.