В Благовещенске на площади Ленина отметили 108-летие пограничной охраны

В канун профессионального праздника в столице Приамурья прошло торжественное мероприятие «Боевой расчет». Оно собрало действующих сотрудников пограничного управления, ветеранов службы, представителей власти и учащихся пограничных классов.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем канале в «Макс» поздравил личный состав, гражданских сотрудников и ветеранов.

«Амурская область — стратегический рубеж страны. Вы несете нелегкую, но почетную службу», — написал глава региона. Особые слова благодарности он адресовал тем, кто сегодня в ходе спецоперации защищает рубежи Родины.

Заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области Валентина Калита подчеркнула, что для приграничного Благовещенска работа пограничников имеет особое значение. Она поблагодарила ветеранов за передачу опыта молодым и пожелала всем крепкого здоровья и успехов в службе.

Отличившихся сотрудников, ветеранов и учащихся пограничных классов наградили Благодарственными письмами пограничного управления. Память павших воинов-амурцев почтили минутой молчания. После торжественного марша парадных расчетов состоялся концерт на сцене «Трибуна Холл».