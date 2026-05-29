Из Хэйхэ в Благовещенск впервые запустят беспилотный дрон с грузом

Благовещенск, вид на Хэйхэ

На фестивале «Берега вкуса», который пройдет в Благовещенске в августе, состоится тестовый запуск беспилотника для доставки груза между российским городом и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации Артема Шейкина.

Груз будет символическим и безопасным — обычные продукты, например хлеб и сыр. Их легко хранить, и они не требуют сложной логистики. Цель эксперимента — проверить работу беспилотной техники, отладить взаимодействие российских и китайских властей и убедиться, что все проходит гладко.

В Амурской области разрабатывают проект международного хаба для беспилотных перевозок. В перспективе такие полеты планируют использовать для быстрой доставки документов, почты и медикаментов. Сейчас главная задача — отработать технологию и процедуры взаимодействия с китайской стороной. Как отметил сенатор, решение о запуске регулярного сервиса будет зависеть от успеха тестов и готовности всех необходимых служб.

Ранее испытания по доставке грузов беспилотниками между Благовещенском и Хэйхэ уже проходили в Китае.