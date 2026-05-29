НовостиОбщество29 мая 2026 7:27

В Благовещенске осудили трех приезжих из Средней Азии за подмену на экзамене по русскому языку

Никита Тишков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Благовещенске вынес приговор уроженцам одной из стран Средней Азии. Все трое признаны виновными в организации незаконной миграции.

Как сообщили в СУ СК России по Амурской области, в ноябре 2024 года двое сдали экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства вместо других иностранцев. Организовал подмену их соотечественник, уже получивший российское гражданство.

Благодаря этой схеме приезжие, за которых сдали экзамен, смогли незаконно остаться в России.

Суд приговорил всех троих к 5 годам колонии общего режима и штрафам: от 100 до 200 тысяч рублей с каждого. Приговор пока не вступил в законную силу.