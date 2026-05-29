В Приамурье ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота в селе Зеленый Бор

В Михайловском округе Амурской области зафиксирован очаг лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Причиной стал положительный результат анализов, выполненных в областной ветеринарной лаборатории. Источником инфекции признано личное подсобное хозяйство на улице Калинина в селе Зеленый Бор. Вокруг него определена двухкилометровая зона, территория объявлена неблагополучным пунктом.

Создана резервация — специальное помещение для изолированного содержания зараженных животных.

На время карантина в очаге запрещено: — вывоз скота (кроме как на убой); — посещение посторонних; — совместное содержание здоровых и больных коров; — использование общего доильного оборудования.

В резервации запрещен контакт зараженных животных с другими. В радиусе двух километров нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки с участием скота.

Карантин снимут не ранее чем через 60 дней после вывоза последнего больного животного.