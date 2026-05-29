Амурских предпринимателей услышали в Москве: налоговый порог могут «заморозить»

Борис Белобородов (СПАО), Алексей Сазанов (заместитель министра финансов).

Москва отреагировала на голос предпринимателей с Дальнего Востока. Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил: предложение «заморозить» порог выручки на 20 млн рублей может быть реализовано в 2027 году. Речь идет о пороге выручки для патентной системы и взимания НДС с «упрощенцев».

Кто первым забил тревогу

Союз предпринимателей Амурской области (СПАО) еще 12 мая выступил с инициативой остановиться на уровне 20 млн рублей. Напомним, по предложению Минфина внесены изменения в Налоговый кодекс с графиком снижения порога: в 2026-м — до 20 млн, в 2027-м — до 15 млн, в 2028-м — до 10 млн рублей.

Для малого бизнеса в сельской местности и малых городах это означало бы резкий рост налоговой нагрузки и потерю рентабельности. За каждым миллионом — рабочие места, зарплаты сотрудников, семьи, которые живут на Дальнем Востоке.

Идею СПАО позже поддержали глава РСПП Александр Шохин и «Опора России». Теперь — реакция федерального Минфина.

«Заморозка» — только первый шаг

Борис Белобородов, председатель СПАО, общественный бизнес-омбудсмен:

«Нас услышали. Но “заморозка” на 20 млн — лишь первый шаг. Наша цель — вернуть планку в 60 млн рублей, чтобы бизнес на Дальнем Востоке мог дышать и расти, а не выживать. За каждым налоговым порогом стоят люди».

Что дальше

Детальное рассмотрение вопроса состоится в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета. СПАО продолжает собирать голоса в поддержку своей позиции — тех, кто говорят «стоп», уже больше 700 человек.

Амурские предприниматели намерены и дальше отстаивать свои требования: возврат к порогу в 60 млн рублей остается главной целью.