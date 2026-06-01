НовостиОбщество1 июня 2026 6:51

Житель Приамурья поплатился крупным штрафом за продажу контрафактной обуви

Никита Тишков
Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области вынесли приговор местному бизнесмену, уличенному в незаконной продаже обуви под известными брендами. Подделку обнаружили сотрудники Свободненской транспортной прокуратуры. Стоимость изъятых пар превысила 170 тысяч рублей.

В процессе проверки выяснилось, что на упаковке товара отсутствовала обязательная маркировка, предписанная техническим регламентом. Это означает, что покупатели не имели возможности отличить оригинальную продукцию от поддельной.

Суд назначил нарушителю два наказания по статьям КоАП РФ: за незаконное использование чужих торговых марок (ст. 14.10) и за отсутствие необходимой маркировки (ст. 14.43). Общая сумма штрафов составила 255 тысяч рублей, а вся поддельная обувь была конфискована.