1 июня в Приамурье нельзя купить алкоголь — действует запрет в День защиты детей

В Амурской области в первый день лета, когда отмечается Международный день защиты детей, действует полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение касается любой спиртосодержащей продукции, включая пиво, сидр, медовуху, пуаре и пивные напитки. Об этом сообщило региональное министерство экономического развития.

Исключение сделано только для предприятий общественного питания — бары и рестораны могут работать в обычном режиме.

Жителей области призывают сообщать о нарушениях. Обратиться можно лично в приёмную министерства или направить электронное письмо по адресу department@economy.amurobl.ru.

Также заявления принимают в администрациях городов и районов Приамурья, где работают специальные уполномоченные сотрудники, следящие за соблюдением правил продажи алкоголя.