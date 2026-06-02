Амурская компания заплатит 19 млн рублей за уничтожение краснокнижных птиц

Амурский областной суд обязал ООО «Амур» компенсировать ущерб, причиненный природе в результате крупного пожара в мае 2025 года. Сумма составила почти 19,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба суда.

9 мая 2025 года на принадлежащем компании земельном участке загорелась сухая растительность. Пламя перекинулось на территорию государственного природного заказника регионального значения «Муравьевский». Пожар удалось локализовать только через двое суток — к тому моменту огонь уничтожил 8 тысяч гектаров.

Специалисты подсчитали ущерб: сгорели два гнезда на опорах-треногах и пять гнезд на деревьях, 15 яиц дальневосточного аиста и 4 яйца японского журавля. Оба вида птиц занесены в Красную книгу РФ. Также полностью уничтожена среда обитания косули, фазана и журавлей.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор подал иск о взыскании с компании почти 19,1 миллиона рублей. Расчет ущерба выполнен по методикам Минприроды России. Предприятие уже привлечено к административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Вина ООО «Амур» установлена и не оспаривается.