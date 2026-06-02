НовостиОбщество2 июня 2026 8:09

Благовещенску — 170 лет: губернатор поздравил столицу Приамурья и поставил новые задачи

Никита Тишков
Василий Орлов поздравил Благовещенск с Днем рождения

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Амурской области поздравил столицу региона с юбилеем. Василий Орлов назвал Благовещенск уникальным дальневосточным городом, стратегическим форпостом и центром российско-китайского сотрудничества. Это город, где губернатор учился, начинал работать и где сегодня живёт его семья.

За последние годы Благовещенск заметно преобразился: построены новые мосты, обновлён аэропорт, возводится канатная дорога, преображается «Золотая миля». Открываются уютные скверы, современные школы и спортивные площадки. Столица Приамурья признана самым комфортным городом среди дальневосточных столиц.

«Задача: удержать это звание, превратить город в современный, молодёжный и туристический центр с высоким уровнем жизни», — подчеркнул Василий Орлов.