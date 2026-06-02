Проект благовещенского школьника завоевал серебро на международном конкурсе

Фото: мэр Благовещенска Олег Имамеев в МАХ

Идея российско-китайской интерактивной скамейки, предложенная Тимофеем Гвоздовским, получила второе место на международном конкурсе молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города». Об этом сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Суть проекта: установить две одинаковые скамейки на набережных Благовещенска и китайского Хэйхэ. Спинки будут выполнены в виде моста через Амур. В конструкцию вмонтируют бинокли и телефонные трубки для прямой связи между берегами.

Конкурс собрал более двух тысяч заявок со всей страны. В финале в Москве Тимофей защищал свою идею перед экспертами профильного института. Помимо серебряной награды, юный архитектор получил именной диплом Союза архитекторов России и был включён в федеральную базу одарённых детей.

«Искренне поздравляем и гордимся», — написал глава города в соцсетях.