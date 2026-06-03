В Приамурье назначен новый главный государственный инспектор по пожарному надзору

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Главном управлении МЧС России по Амурской области произошли кадровые изменения. 28 мая начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы назначен полковник внутренней службы Максим Гудим.

Новый руководитель — коренной амурчанин, родился в городе Зее. В 1999 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности «Пожарная безопасность». Службу начал инспектором отделения государственного пожарного надзора Зейского отряда, где проработал до 2005 года.

С января 2005 года Максим Гудим служит в управлении надзорной деятельности и профилактической работы областного главка МЧС. За это время он занимал должности главного специалиста отдела административной практики и дознания, главного специалиста отдела организации ГПН, заместителя начальника отдела надзора за обеспечением пожарной безопасности на объектах градостроительной деятельности, возглавлял организационно-аналитический отдел. С 2016 по 2023 год был заместителем начальника отдела дознания и административной практики. В 2012 году окончил Академию ГПС МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С июня 2024 года Максим Гудим исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы.

В период учёбы в институте он участвовал в ликвидации последствий авиакатастрофы в Иркутске. В Амурской области принимал участие в ликвидации ЧС, связанных с тушением природных пожаров и затоплением территорий в период паводков.

Награждён ведомственными знаками отличия, включая медали МЧС России «За предупреждение пожаров», «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов», а также нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС».