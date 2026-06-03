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НовостиОбщество3 июня 2026 11:12

Госэкспертиза одобрила строительство международного общественного центра в Благовещенске

На «Золотой миле» в Благовещенске построят международный общественный центр
Никита Тишков
Работы по комплексному развитию территории продолжаются на "Золотой миле". Фото: правительство Амурской области

Работы по комплексному развитию территории продолжаются на "Золотой миле". Фото: правительство Амурской области

В столице Приамурья на «Золотой миле» (набережной реки Амур) появится новый многофункциональный комплекс международного уровня. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы.

В состав центра войдут гостиница на 150 номеров, концертный зал, конгресс-центр, офисные помещения, галереи и пассажи.

«Архитектура здания формируется за счёт сочетания панорамного остекления и геометрических металлических конструкций, что придаёт современный вид и технологичность», — говорится в сообщении.

Новый центр будет предназначен для проведения мероприятий международного уровня.