Госэкспертиза одобрила строительство международного общественного центра в Благовещенске

Работы по комплексному развитию территории продолжаются на "Золотой миле". Фото: правительство Амурской области

В столице Приамурья на «Золотой миле» (набережной реки Амур) появится новый многофункциональный комплекс международного уровня. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы.

В состав центра войдут гостиница на 150 номеров, концертный зал, конгресс-центр, офисные помещения, галереи и пассажи.

«Архитектура здания формируется за счёт сочетания панорамного остекления и геометрических металлических конструкций, что придаёт современный вид и технологичность», — говорится в сообщении.

Новый центр будет предназначен для проведения мероприятий международного уровня.