Амурские семьи с тройней могут получить три миллиона рублей на жилье

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Амурской области многодетным семьям, в которых родилась тройня, выдают сертификаты на три миллиона рублей. Деньги разрешается потратить только на покупку жилья, погашение ипотеки или первоначальный взнос.

Как сообщает региональное правительство, выплата действует в Приамурье с 2022 года. За это время средства получили четыре семьи.

Претендовать на сертификат могут семьи, проживающие в области не менее трех лет. Обратиться в соцзащиту нужно в течение 12 месяцев после родов. Сам сертификат действителен шесть месяцев с момента получения.