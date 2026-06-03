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НовостиОбщество3 июня 2026 14:47

Амурские семьи с тройней могут получить три миллиона рублей на жилье

Выплата действует в области с 2022 года, и с тех пор средства получили четыре семьи
Никита Тишков
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Амурской области многодетным семьям, в которых родилась тройня, выдают сертификаты на три миллиона рублей. Деньги разрешается потратить только на покупку жилья, погашение ипотеки или первоначальный взнос.

Как сообщает региональное правительство, выплата действует в Приамурье с 2022 года. За это время средства получили четыре семьи.

Претендовать на сертификат могут семьи, проживающие в области не менее трех лет. Обратиться в соцзащиту нужно в течение 12 месяцев после родов. Сам сертификат действителен шесть месяцев с момента получения.