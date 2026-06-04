На юге Приамурья отмечен рост числа редких птиц: итоги весеннего мониторинга

Фото: дирекция ООПТ Амурской области

В Амурской области подвели итоги плановых весенних наблюдений за животным миром в заказниках. В течение двух месяцев специалисты фиксировали численность видов, занесённых в Красную книгу, а также отслеживали состояние популяций барсуков и ондатр.

Как сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона, главные точки мониторинга редких пернатых были сосредоточены в трёх заказниках на юге области — Амурском, Березовском и Муравьевском. Эти территории привлекают птиц благодаря мягкому климату, особенностям ландшафта и обилию корма.

Заместитель руководителя дирекции ООПТ Александр Тоушкин отметил, что ещё в начале весны удалось обнаружить около 130 обитаемых гнёзд аистов. К настоящему моменту, когда птицы уже активно выводят потомство, количество таких гнёзд превысило 140.

Детальная картина по заказникам выглядит следующим образом:

В Березовском заказнике (Ивановский округ) насчитали 50 жилых гнёзд, в которых растут 75 птенцов. В двух семьях процесс высиживания ещё не закончен — там остаётся пять яиц.

В Амурском заказнике (Константиновский район) также зафиксировано 50 гнёзд.

В Муравьевском заказнике специалисты насчитали около 40 жилых гнёзд.

Эксперты связывают положительную динамику численности краснокнижных птиц с системной работой, проводимой охотоведами в течение нескольких лет. Сотрудники дирекции реализуют комплекс мер по улучшению условий для гнездования на охраняемых территориях.

Что касается барсуков и ондатр, их популяция держится на стабильном уровне. По данным весенних учётов (которые велись по числу жилых нор и хаток), в заказниках постоянно обитают 510 барсуков и более 3 100 ондатр.

Кроме того, с апреля на особо охраняемых природных территориях стартовал учёт медведей. Эти наблюдения продлятся до конца лета.